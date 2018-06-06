РИАМО - 6 июн. Работы по реконструкции и расширению Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах стартуют в начале 2019 года, сообщил журналистам в среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким.

«Идет завершение проектных работ, включая изыскательские работы. В конце года объявим торги. В начале следующего года приступим к работам», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что Октябрьский проспект расширят до шести полос, строители сделают несколько пешеходных переходов.

Ранее Ружицкий сообщал, что стоимость реконструкции Октябрьского проспекта оценивается в 12 миллиардов рублей. В том числе работы предусматривают организацию не менее шести подземных переходов и строительство ливневой канализации по всей длине проспекта.