РИАМО - 6 июн. Зенинское шоссе в подмосковных Люберцах начнут реконструировать в августе - начале сентября этого года, сообщил в среду на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сейчас мы приступим к реконструкции моста через Пехорку. И планируется, что выйдут к работам в августе - начале сентября. То есть в этом году мы приступаем к строительству Зенинского шоссе», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в текущем году также проходят проектные работы по реконструкции Октябрьского проспекта, который будет расширен до шести полос.

Ранее Ружицкий сообщил, что Зенинское шоссе будет расширено до четырех полос, работы также включают капитальный ремонт моста через реку Пехорка. Благодаря реконструкции проблема с так называемым бутылочным горлышком будет решена.

году также начнутся работы по реконструкции Октябрьского проспекта, его расширят до шести полос.