РИАМО - 6 июн. Представители более 90 стран на Международном форуме «Развитие парламентаризма», который прошел в Москве, высказались по поводу санкций, передает в среду «Российская газета».

В Москве завершился двухдневный Международный форум «Развитие парламентаризма». В итоговой декларации участники высказались за расширение равноправного диалога и против использования любых санкций в обход ООН. В итоговом заседании приняли участие спикеры парламентов 16 государств, включая председателя российской Госдумы Вячеслава Володина, а также несколько председателей межпарламентских организаций.

«Нам удалось обсудить вопросы глобальной безопасности, новых технологий, свободы слова. Два дня представители более 90 стран делились опытом и пытались найти общее решение проблем. Все парламентарии настроены на работу для объединения усилий по установлению справедливого миропорядка». – сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что участники форума выступили за приверженность нормам международного права, против языка санкций и позиции соглашательства. Тема санкций прозвучала и в итоговой декларации форума.

«Мы, участники Международного форума «Развитие парламентаризма», осуждаем практику применения в обход ООН, в том числе в отношении парламентариев и СМИ, односторонних ограничений и иных репрессивных мер как противоречащих международному праву, духу парламентаризма и подрывающих основы взаимного доверия», – говорится в документе.

Как отметил глава Парламентской ассамблеи Средиземноморья Педро Роке, за два дня работы в Москве законодатели всего мира увидели много возможностей для совместной работы и решения важных проблем.