РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. В подмосковном Королеве дачники и садоводы смогут бесплатно получить места для торговли продукцией со своих огородов, написал руководитель городской администрации Юрий Копцик в своем аккаунте в Instagram.

В администрации Королева городские власти обсудили с предпринимателями изменения в законодательстве, перезаключение договоров на вывоз мусора и организацию мест для реализации продукции личных подсобных хозяйств.

«Городские дачники и садоводы смогут бесплатно получить места на рынках и сезонных ярмарках для торговли продукцией со своих огородов. В Королеве будет организовано более 40 таких мест», - написал Копцик.