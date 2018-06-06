РИАМО – 6 июн. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в африканской Уганде и призвал учитывать данную информацию при планировании поездок в эту страну, сообщает Газета.ru.

«Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 25 мая сего года, с февраля по настоящее время в Уганде наблюдается вспышка сибирской язвы в четырех районах страны. На 23 мая сего года известно о 83 случаях заболевания у людей без смертельного исхода», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вакцинация животных против сибирской язвы в Уганде не контролируется, эффективная борьба с этим заболеванием практически отсутствует.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее на сайте издания сообщалось о том, что россиян предупредили о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ.