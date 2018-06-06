РИАМО - 6 июн. На улице Новаторов в Москве в конце 2019 года появится неонатальный корпус роддома №4, объект возводится за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Здание возводится по адресу: улица Новаторов, владение 3 (ЮЗАО). В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы по сооружению фундаментной плиты», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Пятиэтажный неонатальный корпус рассчитан на 76 койко-мест. В здании общей площадью 12,7 тысячи квадратных метров разместятся консультативно-диагностический центр на 150 посещений в смену, отделение лучевой диагностики, приемное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 24 кювеза, палатное отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 40 кроваток с блоком интенсивной терапии на 12 кювезов, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Здания роддома №4 и неонатального корпуса спроектированы как единый медицинский комплекс и будут связаны между собой остекленным переходом на втором этаже, а на уровне третьего этажа создадут переход между отделениями детской реанимации в существующем и новом корпусах.

«Новое здание обеспечат необходимым уровнем доступности для маломобильных групп населения и возможностью беспрепятственно пользоваться медицинскими услугами с первого по пятый этажи. На территории создадут открытую стоянку на 25 машино-мест для сотрудников центра и маломобильных людей. Подъезд карет скорой помощи к приемному отделению организуют с торца здания», – уточняется в материале.

Объект возводится за счет городского бюджета. Застройщик – ГБУЗ Москвы «Медпроект». Срок действия разрешения на строительство – до ноября 2019 года.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Составлен график проверок неонатального корпуса на весь период строительства. С июня к проверкам будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.