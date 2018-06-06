РИАМО - 6 июн. В Москве и Московской области более 1,2 миллиона граждан являются работающими пенсионерами, подавляющее большинство из них получают страховые пенсии по старости, говорится в сообщении пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по городу Москве и Московской области.

Всего отделение ПФР в Московском регионе обслуживает порядка 5,3 миллиона пенсионеров: 3,2 миллиона – в Москве и 2,1 миллиона – в Подмосковье.

«Из общего количества пенсионеров, обслуживаемых отделением ПФР, свыше 1,2 миллиона продолжают работать (около 640 тысяч граждан в Москве, 582,1 тысячи – в Московской области)», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество работающих пенсионеров являются получателями страховых пенсий по старости – более 1,1 миллиона человек, из них 573,7 тысячи – в Москве, 542,7 тысячи – в Московской области.

Получателями страховых пенсий по инвалидности и одновременно работающими в Московском регионе являются порядка 75,2 тысячи граждан. Это граждане, которые, помимо группы инвалидности, имеют страховой стаж (продолжительность не имеет значения) и работают в условиях труда, не противопоказанных состоянию здоровья. В Москве таких пенсионеров 48,9 тысячи человек, в Московской области – 26,4 тысячи.

Получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца и вместе с этим работающих - 4,9 тысячи граждан, из них 3,1 тысячи – в Москве, 1,7 тысячи – в Московской области. Как правило, это супруг или один из родителей умершего или признанного безвестно отсутствующим кормильца, занятые уходом за малолетними детьми умершего кормильца, которые не достигли возраста 14 лет.

На данный момент возраст выхода на страховую пенсию по старости составляет 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин.

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