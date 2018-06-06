РИАМО - 6 июн. В Москве по информации, распространенной в СМИ, о нарушении жилищных прав несовершеннолетнего ребенка проводится проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В сюжете одного из федеральных каналов сообщается о 16-летнем подростке, который остался без жилья, поскольку его мать, оформив беспрепятственно необходимые документы в столичном МФЦ, сняла сына с регистрационного учета и продала их единственное жилье. По словам юноши, мать его не воспитывала и много пила, а он сам длительное время живет в семье дяди, в связи с чем просит суд лишить мать родительских прав.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

Следствию предстоит разобраться с законностью совершенной сделки, указанной в сюжете.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.