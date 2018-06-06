РИАМО - 6 июн. В Москве первый осмотр бытовых городков состоится уже 19 июня в рамках стартовавшего конкурса, в нем примут участие семь строительных организаций, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Отраслевой смотр-конкурс на лучший бытовой городок проводится в этом (2018 году – ред.) году Московским городским комитетом профсоюза строителей совместно с департаментом строительства города Москвы», – говорится в сообщении.

Пятого июня в профсоюзе состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса, где был утвержден график объездов строительных объектов. Первый осмотр бытовых городков состоится уже 19 июня.

Члены комиссии осмотрят бытовые городки строителей, выполняющих работы на участке строительства дороги «Солнцево-Бутово-Видное», реконструкции Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов, реконструкция и строительство автомобильной дороги «Калужское шоссе-деревня Яковлево», а также на площадках строительства жилых домов.

«Конкурс на лучший бытовой городок уже более 15 лет проводится в целях повышения уровня культуры строительного производства, улучшения условий труда работников строительной отрасли и надлежащего обеспечения их санитарно-бытовыми помещениями, применения современных средств при обустройстве бытовых городков, а также распространения передового опыта в сфере охраны труда, обустройства и содержания бытовых городков», – уточняется в сообщении.

В конкурсе могут принять участие подрядные организации, являющиеся членами СРО, имеющие соответствующие свидетельства о допуске к работам, где созданы профсоюзные организации и в которых членами профсоюза состоят не менее 50% от общего числа работающих.

Участники конкурса поборются за три призовых места. По результатам оценки представленных на конкурс бытовых городков в соответствии с определенными критериями комиссия конкурса определит победителей и призеров, которые будут награждены дипломами МГК профсоюза строителей и денежными премиями.

«В этом (2018 году – ред.) году за звание «Лучший бытовой городок-2018» решили сразиться семь строительных организаций: РТФ «Мостоотряд-22» ПАО «Мостотрест», АО «ПИК-Индустрия» СМУ-3, ЗАО «Доринж-39», АО «ДСК-1» МУ-1, ООО «Концерн МонАрх» (ООО «ИнжКапСтрой»), ООО «Альмакорпгруп» и ООО «РК Строй»», – дополняется в сообщении.