РИАМО - 6 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы договорились дополнительно запустить более 250 автобусов на 104 маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства.

Изменения приняты на заседании межведомственного координационного совета по формированию сети маршрутов между Московской областью и Москвой.

«Данные меры позволят улучшить качество пассажирских перевозок Московского региона. Мы добавим 251 автобус на 104 маршрутах, которые соединяют Подмосковье со столицей. По просьбе жителей транспортом будут обеспечены новые кварталы и жилые комплексы», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что также были учтены пожелания пассажиров по изменению схемы движения уже существующих маршрутов. Так, например, маршрут №31 в Люберцах приступил к обслуживанию поликлиники №6, а жители городского округа Ивантеевка, воспользовавшись маршрутом №316к, смогут доехать до санатория «Подлипки».

«Маршрутная сеть требует постоянной настройки, поэтому по поручению мэра мы будем постоянно улучшать ее как внутри Москвы, так и между городом и Московской областью. По просьбам москвичей будут организованы три новых маршрута», – отметил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Так, маршрут «Зеленоград – аэропорт «Шереметьево» обеспечит беспересадочное транспортное сообщение для жителей Зеленоградского округа столицы с аэропортом «Шереметьево». Маршрут «метро «Молодежная» – Лесной городок» позволит улучшить транспортные связи между Москвой и Одинцовским районом Подмосковья. Маршрут «метро «Кунцевская» – ТРЦ «Вегас-Кунцево» обеспечит посетителей крупного торгового центра регулярным автобусным сообщением с Московским метрополитеном. Перевозчики на указанные маршруты будут определены по результатам открытого конкурса, отметил Пронин.

В материале добавляется, что на 71 маршруте появятся новые дополнительные остановки, 102 маршрута изменят трассу следования с учетом расположения социальных объектов. Еще на 100 действующих маршрутах будет добавлено более 250 дополнительных автобусов.

В городском округе Люберцы на маршруте №1232к, связывающем ЖК «Люберцы – 2015» со станцией метрополитена «Выхино», увеличен подвижной состав на пять автобусов большого класса, что улучшило пропускную способность и избавило пассажиров от ожидания посадки в часы пик. Также на данном маршруте 20 автобусов малого класса будут заменены на средний класс. По многочисленным просьбам жителей изменена трасса следования маршрута №31: от железнодорожной станции «Люберцы» будет организован заезд к поликлинике №6 на Назаровской улице.

Также принято решение об изменении схемы движения маршрута №507к с организацией заезда в ЖК «Бутово Парк 2», ЖК «Восточное Бутово» и к железнодорожной станции «Бутово». Таким образом, маршрут свяжет новые жилые комплексы со станцией пригородных электричек. Пассажиров будут обслуживать 10 автобусов малого класса.

На маршруте №367, связывающем поселок Володарского в Ленинском районе со станцией метрополитена «Домодедовская», организован заезд в ЖК «Пригород Лесное», а также увеличено число транспортных средств на 10 автобусов, два из которых - автобусы большого класса.

Кроме того, на маршруте №1055, следующем от станции пригородных электричек «Одинцово» до железнодорожной станции «Голицыно», будет организован заезд в ЖК «Гусарская баллада» с дополнительной организацией четырех остановочных пунктов по пути следования: «Гусарская баллада», «ТЦ Атлас», «Малые Вяземы-1», «Пограничный проезд».

В свою очередь, жители городского округа Ивантеевка смогут воспользоваться новым остановочным пунктом «Санаторий «Подлипки», который будет организован на маршруте №316к. Для улучшения качества транспортного обслуживания дополнительно будет добавлено три автобуса большого класса.

Изменения вступят в силу в течение месяца. С измененным реестром маршрутов можно ознакомиться на сайтах министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.