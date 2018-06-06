РИАМО – 6 июн. На дорогах Москвы появятся выделенные полосы в новом формате, благодаря которым скорость движения общественного транспорта заметно возрастет, сообщает РИА Новости.

Новый стандарт организации выделенных полос предполагает понятное для водителей обозначение выделенной полосы, в проблемных местах «выделенка» отделяется от остального трафика специальным «буфером» из дорожной разметки, что делает ее заметнее. Количество полос для автомобилей при этом не сокращается, однако уменьшается их ширина.

«На данный момент дорожную разметку и знаки обновили уже на 50 километрах выделенных полос, в частности, на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и ряде других участков в центре города. Это означает улучшение для 79 маршрутов, которыми пользуются более 300 тысяч москвичей в день», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году новые «выделенки» впервые появятся на улице Академика Королева, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах сразу в новом стандарте.

«Необходимость ввода нового стандарта нам подсказали сами пассажиры, обратив внимание, что даже на участках, где уже есть выделенные полосы, остаются локальные проблемы с задержками», – объяснил Ликсутов.