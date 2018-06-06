РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Виновником аварии, произошедшей около железнодорожной станции «Люберцы-2», по предварительным данным, стал водитель одной из грузовых машин, который заснул за рулем, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В 06:35 в среду в районе станции «Люберцы 2» (Черустинская ветка) Казанского направления Московской железной дороги на пути выбросило грузовой автомобиль в следствие ДТП на автомобильной дороге, расположенной рядом с путями. Столкновения с поездами не было.

«По предварительным данным водитель КАМАЗа заснул за рулем и не справился с управлением, совершил наезд на припаркованную у обочины газель, в которой никого не было, после чего, сбив бетонные блочные ограждения, выехал на ж/д пути в районе станции «Люберцы-2»», – сказала сотрудница.

По ее словам, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время проводятся административное расследование, в результате которого будут установлены все причины произошедшего.

Начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов сообщил, что спасатели были привлечены к ликвидации последствий ДТП.

«Сотрудники МЧС выехали на место аварии. Мы приезжали для того, чтобы оказать содействие в освобождении железнодорожных путей, или же бы произошел разлив топлива, либо блокировки людей. Но наша помощь не понадобилась», – пояснил Иванов.