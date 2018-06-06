РИАМО - 6 июн. Власти столицы не разрешили проводить реконструкцию здания с увеличением площади на Малой Пироговской улице в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Малая Пироговская, владение 18, строение 1, 2 (ЦАО)», – говорится в сообщении.

Инвестор был намерен провести реконструкцию существующего на участке здания общежития, в результате которой его площадь увеличилась бы с 8,5 тысяч до 19 тысяч квадратных метров, а функциональное назначение поменялось бы на жилое.

«ГЗК сочла внесение соответствующих изменений в ПЗЗ нецелесообразным, поскольку здание находится в зоне охраны объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (ансамбль Новодевичьего монастыря), а также в зоне плотной городской застройки», – пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.