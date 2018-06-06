РИАМО - 6 июн. С 2020 года россияне смогут получать госуслуги не только по паспорту, но и по национальной карте «Мир», которая станет идентификатором доступа к государственным сервисам, пишет в среду газета «Известия».

«Карта «Мир» перестанет быть только платежным средством. Она позаимствует функции у других документов. С помощью «Мира» можно будет получать госуслуги в многофункциональных центрах: карта станет ключом доступа к услугам вместо паспорта, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку», - говорится в статье.

Платежный инструмент станет идентификатором, то есть на самой карте детальная информация о конкретном человеке размещаться не будет, уточнили в НСПК, которая является оператором платежной системы «Мир».

Эксперты уверены, что «Мир» упростит доступ россиян к госуслугам. Также эксперты отмечают, что внедрение неплатежного функционала повысит популярность и ускорит распространение национальных карт.

По мнению вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, вероятно, со временем функционал карты «Мир» в качестве идентификатора расширится.

«Например, реализуют функции по интеграции с другими ведомствами: налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, ГИБДД и Минздравом, чтобы счет или номер карты были единым идентификатором в любой из этих систем», — пояснил Антонов.

По закону пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений с 1 июля 2018 года должны быть переведены на карты «Мир». За 2017 год рост числа пользователей этих карт, по данным НСПК, составил 63%: сейчас на руках у населения более 31 миллиона штук (10% от количества всех карт в стране).