РИАМО – 6 июн. Сервис Revolut начнет работать на территории РФ в текущем году, с его помощью можно будет делать переводы без комиссии, хранить деньги в различных валютах и делать обмен по выгодным курсам, пишет в среду газета «Ведомости».

«Revolut предложит бесплатное мобильное приложение и привязанную к нему карту Visa: можно снимать деньги в 130 странах в национальной валюте без дополнительной комиссии, делать трансграничные переводы без комиссии, а также хранить деньги в 26 валютах и конвертировать их без комиссии по межбанковскому курсу», – говорится в статье.

Сервис получает от банков-партнеров доступ на межбанковский форекс, конвертирует валюту по выгодному курсу без комиссии. Зарабатывает Revolut на комиссии от торговцев (около 1%) с каждой транзакции, но главное – на продаже дополнительных сервисов: премиум-счетов, страховок, кредитов и криптовалютного трейдинга (1,5%).

Revolut будет использовать инфраструктуру и лицензию Киви-банка и Qiwi будет выпускать карты Revolut в России.

Целевая аудитория Revolut в России – путешественники, экспаты, фрилансеры и интернет-покупатели. За два года Revolut планирует набрать в России миллион пользователей.

Revolut автоматизирует процедуры KYC (know your customer, «знай своего клиента» – распознавание пользователей) и Anti Money Laundering, которые становятся проблемой при открытии счетов в банках. Деятельность стартапа и так во многих странах обгоняет регулирование, но Revolut не работает в странах, где высока вероятность коррупционных транзакций или оплаты противозаконных товаров (наркотиков, оружия) – в том числе СНГ.