РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. Ученики лицея научно-инженерного профиля из подмосковного Королева представили программу, определяющую архитектурный стиль любого здания, на региональной научно-практической конференции «Всемирное культурное наследие в поддержку российского образования» в Москве, сообщается на сайте городской администрации.

Программу назвали «АмпирМетр». Разработчики – лицеисты Егор Ворончихин и Кирилл Лоскутов. Школьники считают, что проект понравится любителям путешествий и всем тем, кто увлекается архитектурой.

««АмпирМетр» работает довольно просто. Пользователю необходимо зайти на сайт и ответить на ряд вопросов. После программа сама определит архитектурный стиль строения, ориентируясь на полученные данные. На создание алгоритма у школьников ушел примерно год. Лицеисты в будущем планируют популяризировать проект и написать о нем ведущим мировым вузам», – говорится в сообщении.

Приложение, по словам создателей, придумано для повышения интереса к архитектуре людей всех возрастов. Также гости сайта могут ознакомиться со словарем архитектурных терминов.