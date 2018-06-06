РИАМО – 6 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, которые решили ввести антироссийские санкции под давлением американской стороны, могут на себе ощутить эти меры, передает в среду Газета.ru.

«Путин выразил уверенность, что постепенно здравый смысл возьмет верх, и все незаконные ограничения, которые наносят вред развитию экономике мира, будут отменены. Он добавил, что отношения с партнерами, в том числе с США, станут нормальными», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что государства, которые пошли на поводу у Соединенных Штатов и ввели антироссийские санкции, сами начинают страдать от санкций со стороны США.

«Это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», — отметил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.