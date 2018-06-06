РИАМО - 6 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила расширение функционала инвестиционного проекта на улице Новорязанская в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: улица Новорязанская (вблизи домов 8; 8А, строение 1, 2, 4) в части добавления основного вида разрешенного использования – «предпринимательство»», – говорится в сообщении.

В настоящее время на указанной территории расположены здания и строения суммарной площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Их функциональное назначение – научно-исследовательская деятельность.

Как добавил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, инвестор обратился к ГЗК с намерением внести изменения в ПЗЗ. Данные изменения позволят осуществлять здесь также торговую, банковскую и иную предпринимательскую деятельность.