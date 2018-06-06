РИАМО – 6 июн. В Федеральной антимонопольной службе России предложили меру, которая позволит сдерживать стоимость топлива на заправках, пишет в среду газета «Известия».

«Для стабилизации цен и объемов поставок на АЗС нефтяникам собираются увеличить объем обязательных продаж топлива на бирже. Это следует из разработанных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предложений. Нефтяники редко нарушают действующие нормы, но часто манипулируют ценами, резко снижая поставки до минимальных пределов, отметили эксперты», - говорится в статье.

Новые требования в первую очередь распространятся на нефтяные компании, имеющие крупнейшие в России НПЗ. Сейчас компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны удерживать объемы реализации на бирже не ниже утвержденных ФАС и Минэнерго нормативов: 10% от общего объема продаж для бензина и 5% — для дизельного топлива.

Идея увеличения объемов продаж через биржу не нова, отмечает газета. С 2016 года ряд топливных ассоциаций периодически обращались к Минэнерго и ФАС с подобными предложениями. В последний раз о повышении минимальных планок в конце марта премьер-министра Дмитрия Медведева попросило НП «Совет по товарным рынкам».

«В конце мая предложение было одобрено правительством, оно поручило снизить акцизы, начиная с 1 июня. Налоги уменьшат задним числом, как только депутаты Госдумы одобрят эту меру, рассказал источник на рынке. Причиной для снижения акцизной нагрузки послужил неконтролируемый рост крупно- и мелкооптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на российском рынке в течение весеннего периода», - уточняется в материале.

Велика вероятность, что предложения службы не будут приняты столь же стремительно, как и решение о снижении акцизов. По данным источников, большинство нефтяников выступают против увеличения продаж через биржу, заявляя, что они и так перевыполняют действующие нормативы. В прошлом году «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» превышали минимальный порог в 2-2,5 раза, свидетельствует статистика биржи СПбМТСБ.

Изменения, предложенные ФАС, должны быть внесены в совместный с Минэнерго приказ о минимальных объемах продажи топлива на бирже, подписанный в 2015 году. Минэнерго, по данным собеседников газеты, выступает на стороне нефтяников. Однако официальная позиция министерства пока неизвестна. В Минэнерго сообщили, что ведомство пока не получило предложения ФАС об увеличении объемов продажи топлива на бирже.