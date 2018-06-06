РИАМО - 6 июн. В Москве завершается комплексное благоустройство Лесной улицы, тротуары замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов, сообщил РИАМО в среду заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Строительно-монтажные работы на Лесной улице, проходящие в рамках городской программы благоустройства, выполнены более чем на 90%. Сейчас в работах задействованы около 100 рабочих и 24 единицы техники. Проложено более 3,9 километра кабельной канализации, в которой разместится порядка 11 км линий связи», - сказал Бирюков.

Он отметил, что было установлено 117 кабельных колодцев, через которые при необходимости можно быстро выполнить ремонт поврежденного кабеля или подключить дополнительные линии. Ремонт ливневой канализации выполнен на 95%: установлено порядка 40 смотровых и 35 дождеприемных колодцев, проложено более 100 метров новой водосточной сети.

По словам заммэра, тротуары на Лесной улице замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов. Эта гамма стилистически соответствует исторической застройке: зданию Миусского трамвайного парка и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Уже уложено почти 12 тысяч квадратных метров плитки – 99% запланированного.

«Также на 100% завершена установка гранитного бордюрного камня. На Лесной улице отремонтируют 22 фасадов зданий. Уже завершен ремонт 18 фасадов, четыре находятся в работе. Кроме того, на улице установлено более 70 фонарей с энергосберегающими лампами», - добавил Бирюков.

Продолжается монтаж новых опор освещения с контактной сетью. На проезжей части уложат 16,1 тысяч квадратных метров нового асфальта и организуют парковочные карманы. Ширину полос движения оптимизируют до нормативных значений, но их количество останется прежним.

«Сейчас завершается обустройство специальных платформ под трамвайные остановки. Уровень проезжей части на остановке будет поднят на одну высоту с входом в вагон. Благодаря этому пассажиры смогут входить в салон трамвая, как в вагон метро, что особенно удобно для маломобильных граждан и людей с детскими колясками», – отметил заммэра.

По его словам, завершится благоустройство Лесной улицы обустройством более 2,8 тысячи квадратных метров газонов, установкой порядка 50 скамеек и 130 урн. Кроме того, осенью здесь высадят шесть деревьев.

«В прошлом году был благоустроен участок Лесной улицы от 1-го Лесного переулка до 1-й Тверской-Ямской улицы. Там проложили более километра трамвайных путей до площади Тверская Застава, на самой площади обустроили разворотное кольцо», - заключил Бирюков.