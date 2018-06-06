РИАМО - 6 июн. Новое асфальтовое покрытие уложили на участке Нагорной улицы в Москве, где ранее произошло проседание грунта, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.
Пятого июня в результате размыва почвы произошло проседание грунта по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3. Угрозы для людей нет.
«На улице Нагорной, где накануне в результате размыва почвы произошло проседание грунта, к раннему утру среды (6 июня – ред.) службы комплекса городского хозяйства уложили новый асфальт», – говорится в сообщении.
Данный участок улицы безопасен для пешеходов и автовладельцев, подчеркивается в материале.
На ул. Нагорная, где накануне в результате размыва почвы произошло проседание грунта, к раннему утру среды службы #КГХ уложили новый асфальт. Данный участок безопасен для пешеходов и автовладельцев. #новостикгх pic.twitter.com/4K1ZSALeri— Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) June 6, 2018
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