РИАМО - 6 июн. Новое асфальтовое покрытие уложили на участке Нагорной улицы в Москве, где ранее произошло проседание грунта, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.

Пятого июня в результате размыва почвы произошло проседание грунта по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3. Угрозы для людей нет.

«На улице Нагорной, где накануне в результате размыва почвы произошло проседание грунта, к раннему утру среды (6 июня – ред.) службы комплекса городского хозяйства уложили новый асфальт», – говорится в сообщении.

Данный участок улицы безопасен для пешеходов и автовладельцев, подчеркивается в материале.