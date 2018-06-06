РИАМО - 6 июн. Профильная комиссия совета законодателей РФ при Федеральном Собрании России поддержала инициативу Мосгордумы о привлечении к ответственности компаний, оказывающих содействие мигрантам в незаконном получении документов, сообщил в интервью РИАМО председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Ранее Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции. За это правонарушение предусматривается штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет. Также столичные парламентарии решили направить в Госдуму предложение о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс РФ.

«Подготовлен проект федерального закона, который позволит привлекать к ответственности фирмы, оказывающие посреднические услуги мигрантам в незаконном получении документов. За это мы предлагаем наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей, принудительными работами на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок», - сказал Шапошников.

Он добавил, что также в данном законопроекте предусматривается уголовная ответственность за организацию нелегальной миграции лицом с использованием своего служебного положения.

«Сегодня Уголовный кодекс РФ содержит ряд статей, которые направлены на противодействие незаконной миграции. В частности, еще в 2004 году в УК РФ была введена статья 322 «Организация незаконной миграции». Таким образом, уголовная ответственность установлена именно за организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда. При этом большинство фирм, оказывающих посреднические услуги мигрантам в незаконном получении документов, не являются соучастниками организации незаконной миграции. Поэтому доказать их умысел на это правонарушение, а значит, и привлечь к ответственности по статье 322 крайне проблематично», - пояснил Шапошников.

Он также сообщил, что по результатам экспертного обсуждения с участием представителей МВД и прокуратуры Московская городская дума подготовила проект федерального закона, содержащий вышеназванные нормы, и 18 апреля 2018 года приняла проект постановления о внесении его в Государственную Думу. Документ в установленном порядке был также направлен в Правительство РФ и Верховный Суд РФ для получения официальных отзывов.

«Проект обсуждался на заседании комиссии совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства 27 апреля 2018 года. Комиссия вынесла решение поддержать законопроект», - сказал Шапошников.

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