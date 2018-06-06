РИАМО - 6 июн. Сотрудники подмосковной полиции задержали 34-летнего жителя Коломенского городского округа, его подозревают в незаконном хранении наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник оборудовал часть жилого помещения своей квартиры под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил тепловые лампы, семена растения, удобрения и необходимое оборудование», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В результате обыска по месту жительства мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 10 кустов конопли, целлофановый пакет с засушенной листвой и стеклянную банку с измельченной растительной массой. Изъятое вещество является наркотическим средством марихуаной общей массой более 100 граммов.

По словам задержанного, изготовлением марихуаны он занимался для личного использования. Подозреваемого поместили под домашним арестом, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение».