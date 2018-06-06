РИАМО - 6 июн. На юго-западе Москвы ночью в среду столкнулись автомобиль Mercedes и грузовик КамАЗ, в результате аварии пострадали два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Около часа ночи на Варшавском шоссе в районе дома 192 произошло столкновение Mercedes и КамАЗа. Водитель легковушки не справился с управлением и совершил наезд на грузовик, перевозивший строительные материалы. В результате пострадали два человека. Это водитель и пассажир Mercedes», – сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются, добавляется в материале.