РИАМО - 6 июн. Грузовой автомобиль выбросило после аварии на железнодорожные пути в районе станции «Люберцы 2» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), специалисты работают над сокращением опоздания ряда поездов, сообщается на сайте МЖД.

«В 06:35 в среду в районе станции «Люберцы 2» (Черустинская ветка) Казанского направления Московской железной дороги на пути выбросило грузовой автомобиль в следствие ДТП на автомобильной дороге, расположенной рядом с путями. Столкновения с поездами не было. По предварительной информации, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

На время аварийно-восстановительных работ движение поездов в сторону станции «Черусти» и в обратном направлении было приостановлено. В 07:17 железнодорожники убрали машину с путей и восстановили движение поездов.

В результате несколько пригородных электричек и один пассажирский поезд следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

«Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы в конечный пункт поезда прибыли с минимальным отставанием от графика», – уточняется в материале.