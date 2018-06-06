РИАМО - 6 июн. В столице могут установить памятник композитору Михаилу Ипполитову-Иванову, который в начале ХХ века много лет возглавлял Московскую консерваторию, сообщил в интервью РИАМО председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«На рассмотрении комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме находятся вопросы о возведении в дар городу памятников Дмитрию Хворостовскому и Михаилу Ипполитову-Иванову», - сказал Шапошников.

Он добавил, что в апреле комиссией были рассмотрены предложения РВИО о возведении бюстов Михаила Ефремова и Леонида Говорова, а также памятника павшим на территории России словенским воинам. Эти инициативы включены в перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения. Также был рассмотрен вопрос о возведении памятника Ивану Тургеневу в дар городу, но в данном случае постановления Мосгордумы не требуется.

«Ранее на заседании были одобрены предложения о возведении монументально-скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы, и памятника Евгению Примакову. Памятник Примакову появится в сквере на Смоленской-Сенной площади возле здания МИД России, которое он возглавлял с 1996 по 1998 год», - сказал Шапошников.

Он также отметил, что установку монумента Примакову финансирует фонд «Искусство, наука и спорт». Москва получит в подарок это произведение известного скульптора Георгия Франгуляна.

«Хочу напомнить, что два года назад, когда мы открывали мемориальную доску на доме №3 в Скатертном переулке, где жил Евгений Максимович, его коллеги, соратники, простые москвичи – все были убеждены, что в Москве должен появиться памятник нашему выдающемуся современнику. В прошлом году министр иностранных дел России обратился к Владимиру Путину с просьбой об установке этого монумента», - заключил Шапошников.

Михаил Ипполитов-Иванов родился в 1859 году в Гатчине, скончался в 1935 году в Москве. Русский и советский композитор, дирижер, педагог. Большая часть его карьеры связана с Московской консерваторией, которую он возглавлял в 1906-1922 годах. В столице имя Ипполитова-Иванова носит детская музыкальная школа в Таганском районе.

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