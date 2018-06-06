РИАМО - 6 июн. На столичном стадионе «Янтарь» 9 июня состоится «Матч ветеранов», организованный проектом «Московское долголетие», который будет посвящен 30-летию победы сборной СССР по футболу на Олимпийских играх в корейском Сеуле, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Главным событием дня станет встреча между олимпийскими чемпионами 1988 года и игроками футбольного клуба звезд эстрады «Старко».

«Также состоятся открытые уроки по гимнастике. Их проведут олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, заслуженный мастер спорта по теннису Анастасия Мыскина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина и другие», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут поиграть в теннис, шашки и шахматы, принять участие во флешмобе и стартах по скандинавской ходьбе, а также получить консультацию специалистов проекта «Московское долголетие» о том, как принять в нем участие. Ожидается, что в мероприятии примут участие более двух тысяч человек.

Вечером гостей ждет концерт. Выступят Денис Клявер, Анжелика Агурбаш, Сати Казанова, Олег Газманов, хор Игоря Крутого и другие.

Проект «Московское долголетие» запустили этой весной. Он создан специально для горожан старшего возраста, которые хотят активно проводить свободное время и получить возможность реализовать себя. Больше 100 тысяч человек уже записались на бесплатные занятия. На выбор — скандинавская ходьба, гимнастика, рисование, танцы, компьютерные и языковые курсы и многое другое.