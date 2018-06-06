РИАМО - 6 июн. Столичный парламент поддерживает законодательную инициативу о запрете на использование жилых помещений в качестве гостиниц и хостелов, сообщил в интервью РИАМО председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

По его словам, в настоящее время в Госдуме прорабатывается вопрос о продлении срока представления поправок к внесенному депутатами парламента проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Согласно законопроекту, запрещается использовать жилые помещения в качестве гостиниц, иных средств временного размещения, а также предоставлять в них гостиничные услуги.

«Московская городская дума поддерживает данное предложение. Хочу отметить, что мы не против хостелов в принципе. Появление тех из них, которые являются объектами инфраструктуры туризма и оказывают позитивное влияние на его развитие, мы только приветствуем. Нас беспокоят хостелы, которые приносят массу проблем москвичам. Как правило, доступ в них осуществляется через общий подъезд, а проживают там, действительно, в основном трудовые мигранты», - сказал Шапошников.

Он добавил, что задача правового регулирования деятельности хостелов в жилых помещениях в Москве является весьма актуальной. Вышеуказанный федеральный законопроект был принят в первом чтении 13 мая 2016 года.

Ранее депутат Государственной Думы Галина Хованская сообщила, что стоимость квартиры, находящейся в одном доме с хостелом, как правило снижается на 30%.

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