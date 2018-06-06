РИАМО – 6 июн. Бренд «Евросеть» прекратит свое существование в России, до конца текущего года все магазины перейдут бренду «Связной», передает «Интерфакс».

«Объединенная компания презентовала обновленный единый бренд. Бренд «Евросеть» будет существовать еще какое-то время, после чего ее магазины тоже перейдут под бренд «Связной», – сказал контролирующий акционер совместного предприятия «Связного» и «Евросети» Олег Малис.

Компания направит «миллиарды рублей» на расширение и оптимизацию магазинов. Планируется дополнительно открыть 400-500 салонов.

Совместное предприятие рассчитывает на выручку в 150-160 миллиардов рублей по итогам года. Прогноз на 2019 год – 200-220 миллиардов рублей.

Ранее ПАО «Мегафон» и группа SLV Малиса закрыли сделку по объединению розничных сетей. В итоге контролирующим акционером объединенной компании стала группа SLV, у «Мегафона» – 25% + 1 акция. По итогам сделки холдинговая компания групп «Связной» и «Евросеть» – DTSRetail Ltd – стала владельцем розничной сети из более 5 тысяч магазинов. В 2017 году выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 миллиарда рублей.