РИАМО - 6 июн. В Москве ансамбль из двух купеческих домов с торговыми лавками конца XVIII — XIX века, который полностью сохранил свой исторический облик, признали памятником архитектуры, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Пятницкая — уникальная улица, своеобразная машина времени. По ней буквально можно проследить историю нашего города. Но главное, что при этом она органично вписывается в повседневную московскую жизнь.

«Ансамбль из двух жилых домов с лавками, расположенный по адресу: Пятницкая улица, дом 2/38, строения 1 и 2, получил статус объекта культурного наследия регионального значения, это типичный для конца XVIII — XIX века образец купеческой малоэтажной застройки Замоскворечья, в начале XX века здесь работал один из первых в Москве кинотеатров — синематограф Белоярцевой», - говорится в сообщении.

Как отметил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, важно, что здания ансамбля полностью сохранили свой исторический облик: их фасады оформлены в стиле эклектики, а внутри можно увидеть фрагменты лепнины и изразцовые печи XIX века.

Он добавил, что ансамбль имеет и мемориальную ценность. С 1917 по 1930 годы здесь жил художник, основоположник советского музееведения и реставрационного дела Игорь Грабарь (1871–1960). С 1913 по 1925 год он возглавлял Третьяковскую галерею, а с 1926-го вместе с ним в квартире обосновался его брат — юрист и профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Грабарь (1865–1956).

«Статус объекта культурного наследия обеспечивает ансамблю двух жилых домов с лавками государственную охрану. Его запрещено сносить или изменять его исторический облик, а любые ремонтные и реставрационные работы обязаны проводить по согласованию с Департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства», - уточняется в материале.

В последние годы правительство Москвы ведет активную работу по сохранению и восстановлению памятников архитектуры. Список объектов культурного наследия регионального значения регулярно пополняется. В этом году памятником архитектуры признана водоемная башня станции Николаевка, также построенная в стиле эклектики. Кроме того, в реестр объектов культурного наследия внесен ансамбль городской усадьбы XVIII–XIX веков в Старокирочном переулке.

Зимой прошлого года статус объекта культурного наследия регионального значения получил Миусский трамвайный парк, расположенный по адресу: Лесная улица, дом 20. В число охраняемых объектов вошло пять зданий на территории депо (административно-жилой корпус, большой вагонный сарай, мастерская, вагонный сарай с котельной и кладовая с проходной), а также ограда вокруг трамвайного парка.