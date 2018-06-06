РИАМО - 6 июн. В этом сезоне в Московской области ожидается высокий урожай грибов благодаря дождливой и прохладной погоде, сообщила РИАМО миколог Ксения Алексеева.

«Конечно, дожди способствуют большому урожаю грибов. При засухе грибов бывает мало, а при мелком дождике и прохладной температуре - больше. Грибы любят влажность и прохладу, а когда жарко и сухо, грибы не растут», - сказала Алексеева.

Она отметила, что в связи с изменением климата и ростом техногенной нагрузки на природную среду в Московской области распространяются малоценные грибы, которые более выносливы к неблагоприятным условиям, например, сыроежки.

«Ценных грибов, к сожалению, мало – это белый гриб, грузди, шампиньоны», - добавила Алексеева.

Специалист также посоветовала жителям и гостям Подмосковья быть особо внимательными и осторожными при сборе грибов, чтобы избежать отравления.

«Если не знаете, что собираете, то лучше не брать такие грибы. Собирать нужно в экологическом чистом месте, не вблизи аэродромов и техногенных зон, потому что грибы накапливают тяжелые металлы. Не нужно собирать червивые грибы. Например, лисички не бывают червивыми, так как в них такой состав, что личинки насекомых не могут развиваться», - сказала Алексеева.

В свою очередь, кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский рассказал, где лучше всего собирать грибы на территории Подмосковья.

«В среднем лучшие направления по Московской области – это запад и юг. На западе, начиная примерно со Звенигорода, на юге начиная, например, с Серпухова. И еще, может быть, самый север в сторону Тверской области. У нас вообще не так много грибных мест в Московском регионе. Пособирать, конечно, можно всегда, но в плане промышленных заготовок мы лежим в грибном «провале», - сказал Вишневский.

По его словам, во второй половине лета и в начале осени на территории Московской области можно собирать лисички и осенние опята.

«Весной у нас больше всего строчков - строчок гигантский, а поздней осенью – рядовки фиолетовой, за ней мало кто ходит, а ее много в лесах Подмосковья. Попадается еще дымчатая говорушка», - добавил Вишневский.