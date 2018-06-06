РИАМО - 6 июн. В кинотеатрах сети «Москино» 11 и 12 июня покажут документальные фильмы о народах России, удаленных уголках страны и животных, которые там обитают, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Тематические сеансы пройдут в восьми кинотеатрах: «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Сатурне» и «Туле».

«В честь Дня России в кинотеатрах сети «Москино» запланирована программа «Одна седьмая часть суши», состоящая из документальной части международного фестиваля детского и подросткового кино «Ноль плюс». Фильмы познакомят зрителей с особенностями культуры и природы отдаленных регионов нашей страны», — сказала директор сети «Москино» Светлана Максимиченко.

В кинотеатре «Молодежный» 12 июня в 10 утра можно будет увидеть «Атлантиду Русского Севера». Фильм рассказывает о традициях северных народов, которые хотят сохранить сельский уклад жизни даже в эпоху глобализации и урбанизации. По мнению режиссера Софьи Горленко, Север — именно то место, где русский человек может осознать истоки своей культуры и духовного развития.

Фильм «Заповедное ожерелье Байкала», который покажут 12 июня в кинотеатре «Березка» в 16:00, «проведет» зрителей по экологическим тропам Восточной Сибири. Именно там туристы могут прикоснуться к природе в ее первозданном виде. Лента «Легенды Байкала», которую можно будет посмотреть 12 июня в «Туле», поведает о древних духовных ценностях людей, живущих у самого глубокого озера в мире. А во время просмотра картины «Я выбираю лес» зрителей ждет путешествие по передовым предприятиям лесопромышленного хозяйства России. Фильм покажут 12 июня в 16:00 в «Сатурне».

Коренным жителям Курильских островов — айнам — посвящена лента «История забытого народа». Ее покажут 12 июня в 11:00 в кинотеатре «Вымпел». Узнать об одном из самых крупных родов Алтая можно будет, посмотрев фильм «Майманы» в кинотеатре «Салют» 12 июня в 11 утра. А в короткометражке «Олени не плачут» расскажут о маленьких ненцах, которые из тундры попадают в чуждый мир интерната. Городской комфорт мешает сохранять традиции, без которых они не выживут, покинув школу. Показ пройдет 12 июня в 13:00 в кинотеатре «Молодежный».

В центре Москвы 11 и 12 июня пройдет фестиваль «День России. Московское время», подробную информацию о нем можно найти в спецпроекте mos.ru. В парке Победы на Поклонной горе 11 и 12 июня также состоится фестиваль «Самоварфест», посвященный Дню России. Здесь можно будет попить чай, отведать традиционные блюда разных народов России и послушать российских рок-исполнителей. На фестивале будет установлен рекорд — русский богатырь поднимет десять человек с самоварами, их общий вес составит около тонны.