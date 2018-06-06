РИАМО - 6 июн. С начала 2018 года в Москве установили свыше 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi, городской интернет появился на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большая часть из точек доступа раздает интернет внутри Садового кольца. Там установлено 752 хот-спота, в том числе на 54 новых улицах. Также локально уплотнили сеть там, где она была раньше. Остальные точки для бесплатного доступа к Wi-Fi появились на 64 улицах между Садовым кольцом и ТТК. На них смонтировано 302 новых хот-спота», – говорится в сообщении.

Бесплатным городским интернетом теперь можно воспользоваться на улице Малая Дмитровка, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Триумфальной площади, территории возле станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская».

Кроме того, зону покрытия Wi-Fi увеличили в восьми парках. Всего там установили 106 точек доступа. В Бабушкинском парке интернет появился на территории сквера напротив Олонецкого проезда, в «Кузьминках» Wi-Fi заработал на участке между Шипиловским проездом и Каширским шоссе.

Точки доступа также установили в парках «Северные Дубки» и «Ангарские пруды» (территория Лианозовского парка), в парке Олимпийской деревни (территория парка «Фили»), в парке «Садовники» (территория парка «Кузьминки») и в музее-усадьбе «Кусково». В парке «Северное Тушино» Wi-Fi появился в двух зонах отдыха – «Покровский берег» и «Левобережье».

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.

К сети можно подключиться более чем на 300 улицах. Также городской интернет действует в 40 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации.