РИАМО - 6 июн. До 8 миллиметров осадков выпало в Москве и Подмосковье за минувшие сутки, что составляет более 10% от месячной нормы, сообщил РИАМО в среду представитель центра погоды «Фобос».

«В Москве за сутки выпало 5 миллиметров осадков, а по области - до 8 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«Сегодня ожидаем обычные кратковременные дожди ливневого характера. По количеству осадков, наверное, будет от 1 до 4 миллиметров», - отметил собеседник агентства.