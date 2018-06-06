РИАМО - 6 июн. Экраны, на которых транслируется расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги, установили на стенах внутри вестибюля станции столичного метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий, передает в среду корреспондент РИАМО.

На экранах транслируется информация о времени отправления поездов из Москвы, изменениях в расписании, остановках, актуальных дате и времени, а также о типе электропоездов (скоростной «РЭКС» или обычный). Подобные экраны при выходе из метро к Казанскому, Павелецкому, Белорусскому, Киевскому, Курскому, Савеловскому и Рижскому вокзалам замечены не были.

На «Комсомольской» экраны установлены на стене, расположенной между турникетами и выходом на улицу, ведущему к фонтану-памятнику Георгию Победоносцу, а также пригородным кассам и поездам Ленинградского и Ярославского вокзалов. При этом на экранах не транслируется расписание электропоездов, следующих по Октябрьской железной дороге в города Химки, Зеленоград, Клин, Тверь и так далее.

Как сообщил РИАМО осведомленный источник, установка данных экранов не связана с предстоящим чемпионатом мира по футболу FIFA 2018, а также проводится в формате эксперимента.

На момент публикации получить оперативный комментарий от пресс-службы Московского метрополитена и столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры не удалось.