РИАМО - 6 июн. В Москве продемонстрировали возможность сетей 5G, проведя видеотрансляцию товарищеского футбольного матча Россия – Турция в формате VR (с использованием очков виртуальной реальности), такая же технология будет доступна футбольным болельщикам в фан-зонах чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ближайшее время сети нового поколения протестируют сразу в нескольких городских проектах. Скорость 5G для нас критически важна, потому что Москва, находясь в топ-10 городов мира по развитию экономики, сейчас находится на пороге, когда, если мы не перейдем на другую технологию, мы не сможем реализовать огромное количество проектов», – сказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Одной из отраслей, в которой сети 5G начнут тестировать в ближайшее время, станет столичное здравоохранение, в частности проведение дистанционных операций и телемедицина с применением VR-технологий. Возможность быстрой передачи видеосигнала позволит столичным медикам консультировать своих коллег в режиме реального времени, находясь в сотнях километров от операционной или кабинета. Также своей применение новая технология найдет и в московских школах.

«В рамках «Московской электронной школы» мы переходим на онлайн-образование, и сейчас вынуждены в каждом классе ставить Wi-Fi. Хотя, наверное, могли бы перейти, как только протестируем, на 5G. Потому что нам нужно обеспечить в одном классе мультимедийный поток с высокой скоростью, потому что дети смотрят то или иное видео, тот или иной материал, а в школе могут находиться до полутора тысяч человек, и технической сети сейчас просто не хватает», – отметил Ермолаев.

Также сети 5G будут использовать для внедрения дополненной реальности. Этим летом на одной из центральных улиц разместят информацию о том, как она будет выглядеть после реализации городских проектов, например, по благоустройству. Увидеть изображение можно будет при помощи камеры смартфона или планшета. Какая из столичных улиц станет тестовой площадкой, пока неизвестно.

В перспективе сети 5G помогут снизить и аварийность на дорогах. Для этого совместно с одной из каршеринговых компаний сейчас проводится эксперимент, во время которого из салона автомобиля специалистам передается видео. Таким образом можно будет наблюдать за состоянием водителя за рулем. В планах также развитие беспилотного транспорта.

Тестирование сети нового поколения проводится на оборудовании одного из операторов мобильной связи. Сотрудничество с правительством Москвы ведется в рамках соглашения, подписанного в конце мая на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписан с учетом положений государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Она предусматривает создание пилотных сегментов сетей сотовой связи пятого поколения (5G) до третьего квартала 2019 года и коммерческий запуск таких сетей до 2022-го.