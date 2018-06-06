РИАМО - 6 июн. Плавучий дом для уток появился в одном из четырех искусственных прудов в московском парке «Зарядье», деревянную конструкцию с коричневой крышей установили на понтоне, чтобы птицы могли скрыться от непогоды, отдохнуть и обсохнуть в окружении зарослей камыша, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Искусственные пруды парка «Зарядье» наполнены очищенной водой, которая пригодна для жизни растений, рыб и птиц. Она поступает в водоемы из подземного колодца, оборудованного системой очистки. По берегам прудов растут молодые ивы, ирисы сибирские и болотные, вербейники и незабудки, а в самих водоемах — белоснежные кувшинки, желтые кубышки, аир, рогоз, клубнекамыш и осока.

«В парке «Зарядье» запустили на воду плавучий домик для уток. Новых обитателей ждут на одном из четырех искусственных прудов в прибрежной зоне парка», - говорится в сообщении.

В начале лета специалисты парка запустили в пруды ярких карпов кои, а в скором времени в парке могут поселиться и речные утки.

Прошлой весной в «Зарядье» создали четыре искусственных пруда. Три из них расположены рядом с Москворецкой набережной, еще один — в непосредственной близости от парящего моста. Общая площадь водоемов составляет более 1,6 тысячи квадратных метров. Дно каждого из них сформировано из песка и щебня, защищенных полимерной водонепроницаемой мембраной.

Парк «Зарядье» открылся во время празднования 870-летия столицы — 9 сентября 2017 года. Здесь можно посмотреть на парящий мост, посетить научно-познавательный центр «Заповедное посольство», выставочный зал и медиацентр. 17 мая в «Зарядье» начала работать ледяная пещера — художественная инсталляция из настоящего льда. А приобрести билеты на мероприятия теперь можно не только в кассах «Зарядья», но и на официальном сайте парка.