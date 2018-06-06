РИАМО - 6 июн. Сборная республики Иран стала первой из команд-участниц чемпионата мира по футболу, которая прибыла в Россию, самолет сборной приземлился в московском аэропорту «Внуково» вечером 5 июня, говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

«Для иранского футбола оказаться в России – мечта, ставшая явью. Для этого нам потребовались годы напряженной работы и самопожертвования, что только усиливает наши чувства радости и гордости от присутствия на российской земле. Национальная сборная Республики Иран предвкушает соперничество с лучшими командами планеты и счастлива быть частью той фантастической семьи, которую соберет этот праздник», - сказал главный тренер Карлус Кейруш.

Базой сборной Ирана на время турнира станет тренировочная база «Локомотив» в подмосковной Баковке (Одинцовский район). Свой первый матч команда проведет 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург» против Марокко.

Сборная Ирана первой из азиатских команд обеспечила себе путевку на чемпионат мира по футболу. Иранцы уже в пятый раз принимают участие в финальной части турнира, ранее они играли на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.

«Рады приветствовать сборную Ирана в Подмосковье. Наш регион хорошо подготовился к приему гостей мирового первенства. Уверен, что все иностранные делегации останутся довольны пребыванием в Московской области во время мундиаля», – сообщил ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».