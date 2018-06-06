РИАМО - 6 июн. В Москве и в Подмосковье в среду ожидается дождь с порывистым ветром, температура воздуха днем может подняться до 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Погода будет оставаться неустойчивой, с небольшими дождями и порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит всего лишь 13-15 градусов в Москве и 10-15 - по области», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и будет соответствовать нормальному. Относительная влажность воздуха около 60%.

«Метеочувствительные люди уже за два дня реагируют на изменения погоды. И это для них как в первый раз, так как ослаблены приспособительные реакции организма. Колебания атмосферного давления негативно скажутся на самочувствии лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, заболевания периферических сосудов», - отмечают синоптики.

Кроме того, из-за прохладной погоды неважно могут себя почувствовать люди с заболеваниями бронхов. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психоэмоциональными нарушениями. В такие дни не забывайте принимать медикаментозными средствами прописанные лечащим врачом, настои лечебных трав.