РИАМО - 6 июн. В среду ученики одиннадцатых классов будут сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, сообщается на официальном информационном портале ЕГЭ.

Резервными днями для сдачи предмета назначены 26 июня и 2 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% - базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% - на физику, 21% - на биологию, 14% - на химию. В число популярных предметов также традиционно входит история (20%).