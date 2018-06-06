РИАМО - 6 июн. В среду в Московской области открывается IV форум «Энергоэффективное Подмосковье», участниками предложат тематическую выставку и деловую программу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«В доме правительства Московской области 6-7 июня начнет работу IV форум «Энергоэффективное Подмосковье» - ведущее конгрессно-выставочное мероприятие Московской области в области ТЭК. Мероприятие направленно на внедрение энергосберегающих технологий, оптимизацию энергопотребления, демонстрацию достижений муниципальных образований и предприятий Подмосковья по внедрению инновационных энергоэффективных технологий», - отмечается в сообщении.

Форум проводится по инициативе правительства Московской области и включает ряд конференций и выставку, объединенных общей тематикой и охватывающих все аспекты деятельности ТЭК.

Откроет форум пленарное заседание. Деловая программа мероприятия будет включать панельные дискуссии по учету энергоресурсов в бюджетной сфере и многоквартирных домах, по итогам и развитию губернаторской программы «Светлый город». На круглом столе форума обсудят перспективы развития инфраструктуры для электротранспорта.

Во второй день форума для представителей государственных бюджетных учреждений пройдет семинар «ГИС «Энергоэффективность» как инструмент контроля состояния энергоэффективности в муниципальном образовании».

На выставочной экспозиции продемонстрируют достижения муниципальных образований Подмосковья по энергосбережению и модернизации наружного освещения, ресурсоснабжающих организаций, компаний-производителей и поставщиков энергоэффективной продукции и светового оборудования.

Ежегодно выставочную экспозицию формируют свыше 70 компаний и посещают свыше 2 тысяч участников.