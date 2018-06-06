РИАМО - 6 июн. Открытие тепличного комбината «Агрокомплекс «Иванисово» для выращивания овощной продукции состоится в Ногинском районе Подмосковья в среду.

Теплица будет круглогодично обеспечивать население Московской области и столицы, а также городов Центрального федерального округа экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта. Планируемый объем выпускаемой продукции – около 21 тысячи тонн в год при расчетной урожайности огурцов 135 килограммов на квадратный метр, томатов – 72,6 килограмма на квадратный метр.

Строительство данного тепличного комплекса является одним из этапов реализации программы продовольственной безопасности Российской Федерации, являясь при этом важнейшим этапом инновационного развития агропромышленного комплекса Московской области.

Бюджет проекта составляет свыше 6 миллионов рублей. Более 400 человек местного населения будут обеспечены хорошо оплачиваемой постоянной работой.