РИАМО - 6 июн. Аукцион редких советских и иностранных ретроавтомобилей состоится в среду в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве, сообщается на сайте ЦДХ.

«Будет выставлен широкий спектр ретроавтомобилей и мотоциклов, произведенных с 20-х до 80-х годов прошлого века. Мероприятие обещает быть представительным — заявлено более 40 единиц техники, каждая из которых по-своему интересна», - отмечается в материале.

Гости увидят автомобили культовых марок Bentley, Cadillac, Ferrari, Harley Davidson, Horch, Jaguar, Mercedes Benz, Porsche и других. Большой раздел аукциона отведен советскому автопрому - моделям ГАЗ, ЗИС, «Москвич», ЗАЗ, мототехнике.

«Будет выставлено несколько качественно восстановленных автомобилей Второй мировой войны, а еще внимание посетителей однозначно привлечет огромный железный монстр из 1960-х — созданный в единственном экземпляре восьмиколесный вездеход-амфибия «Арго», - добавляется на сайте.

Также для аукциона подготовлена подборка сопутствующих лотов — антикварные книги, плакаты, кубки и прочие предметы авто- и мототематики.