РИАМО - 5 июн. В текущем году в ряде московских домов горячую воду будут отключать в 16:00, а не в полночь, как было ранее, соответствующий график отключения горячей воды был утвержден весной, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Ранее ряд СМИ сообщил, что МОЭК изменила график отключения горячей воды.

«График не менялся. Какой он был опубликован, такой он и остался. Информация о том, что в некоторых домах отключение горячей воды будет в 16:00 часов, был опубликован еще в мае», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по сравнению с графиками отключения воды прошлых лет, нынешний график действительно имеет изменения. Если в предыдущие годы горячую воду отключали в полночь, то в этом году в части домов это будет сделано в 16:00.

«Управляющие компании извещены, управы извещены. На подъездах домов будут объявления о конкретном времени отключения. Актуальная информация на сайте online.moek.ru», – отметил собеседник агентства.