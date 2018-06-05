РИАМО - 5 июн. Столичных предпринимателей научат работать с порталом поставщиков на онлайн-семинарах с 14 июня, на занятиях расскажут, как зарегистрироваться на сайте, провести анализ рынка и заключить контракт, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Портал поставщиков запускает серию онлайн-семинаров, на которых предпринимателей научат работать с сайтом. Первое занятие состоится 14 июня в 11:00. Трансляция будет проходить на страницах департамента города Москвы по конкурентной политике в социальной сети Facebook и на YouTube», – говорится в сообщении.

Занятия будут проводить для компаний и индивидуальных предпринимателей, производителей, которые хотят расширить рынок сбыта продукции, и для поставщиков, которые смогут предлагать товары, работы и услуги государственным заказчикам.

Участникам расскажут, как зарегистрироваться, проанализировать рынок закупок и уровень конкуренции в нужном сегменте, оценить свои возможности и получить контракт за максимально короткое время. А предприниматели, которые уже работают с порталом, поделятся успешными кейсами заключения контрактов.

Портал поставщиков создан правительством Москвы в 2013 году. За это время с его помощью было заключено более 1,8 миллиона контрактов. Сейчас на сайте зарегистрированы более 93 тысяч поставщиков из всех регионов России, свыше 75 процентов из них – субъекты малого бизнеса.