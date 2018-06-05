РИАМО - 5 июн. В Институте русского реалистического искусства в Москве открылась выставка «Спорт – это искусство», в экспозиции представлены работы советских фотографов, которые снимали на стадионах и в физкультурных залах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На выставке представлены работы Льва Бородулина, Игоря Уткина, Александра Абазы и других советских фотографов. Каждый снимок дополнен описанием события и фактами из биографий спортсменов», – говорится в сообщении.

На фотографиях запечатлены футболисты Пеле, Лев Яшин, Алексей Хомич, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов, Дмитрий Багрич, Валерий Лобановский. Кроме того, выставка рассказывает о хоккее, прыжках в воду, водном поло и боксе.

Посетителям также представят живописные работы на тему спорта, которые находятся в постоянной экспозиции.