РИАМО - 5 июн. В столице открылась библиотека дизайна, в ней будут проводить лекции экспертов индустрии дизайна, презентации книг и образовательные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Творческий центр организовали на базе библиотеки №95. Это совместный проект читален востока Москвы и клуба промышленных дизайнеров.

«Мы очень долго и подробно готовили проект библиотеки дизайна. На протяжении нескольких месяцев вместе с нашими партнерами мы искали оптимальное решение по визуальному воплощению этого проекта и по его тематической и просветительской составляющей», – сказал генеральный директор ГБУК города Москвы «Централизованная библиотечная система Восточного административного округа» Олег Жаденов.

После обновления по программе «Точки роста» библиотека №95 преобразилась. В здании появились современный читальный зал, зоны отдыха, рабочие зоны, гардероб и ресепшен.

Здесь будут проводить лекции экспертов индустрии дизайна, презентации книг, образовательные мероприятия. Каждый посетитель сможет воспользоваться мастерской, где можно создать прототип своего изделия, сфотографировать его и выставить в шоурум.