РИАМО - 5 июн. Движение транспорта ограничат на трех улицах, расположенных на севере столицы, вечером 8, 9 и 12 июня в связи с празднованием Дня России, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения в связи с празднованием Дня России будут введены на улице Авиаконструктора Микояна, улице Авиаконструктора Сухого, улице Маршала Шапошникова», – говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничат с 21:00 по 01:00 с 8 на 9 июня, с 9 на 10 июня и с 12 на 13 июня на одной полосе.