РИАМО – 5 июн. Заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова заявила, что в стране растет благосостояние жителей и уровень занятости, передает Газета.ru

Такое заявление замминистра сделала во время 107-й сессии Международной конференции труда в Женеве.

«Наблюдается стабильная ситуация на рынке труда: уровень регистрируемой безработицы в службе занятости составляет в настоящее время 1% от экономически активного населения. Динамично развивается спрос на рабочую силу», – сказала Ельцова.

Также она отметила, что в нынешнем году началась реализация государственной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

По ее словам, в результате государственной поддержки происходит развитие консультационных сервисов для работодателей. Также в данный момент осуществляется поддержка государства в повышении квалификации работников.

«Большое значение имеет создание высококвалифицированных рабочих мест, которые обеспечивают высокие социальные стандарты», – подчеркнула Ельцова.

Она заключила, что важную роль при разработке мер в рамках социально-экономической политики играет программа сотрудничества между Россией и Международной организацией труда на период до 2020 года.