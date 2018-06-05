РИАМО - 5 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в социальных сетях три комплекта книг Сергея Лукьяненко «Черновик» с автографом автора.

«В кино идет фильм по книге Сергея Лукьяненко «Черновик», а это значит, что вам наверняка захочется освежить в памяти этот бестселлер. Подарим три комплекта книг Лукьяненко с автографом автора, переизданных издательством АСТ к премьере фильма», – говорится в сообщении в группе «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы стать обладателем книги, необходимо подписаться на страницу «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения.

Троих победителей редакция определит случайным образом 18 июня. При этом РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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